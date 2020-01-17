У Донецьку бойовик збив дитину

В тимчасово непідконтрольному українському уряду Донецьку повідомляють про ДТП за участю членів незаконних збройних формувань.
Про пригоду написали в одному з донецьких Телеграм-каналів.
«Якийсь товариш лейтенант збив зовсім карапузика, дитини 10 років. ДТП сталося на прересечении Комсомольського проспекту і Челюскінців», — сказано в повідомленні.
Відзначається, що дитина була доставлена в лікарню, на місці працює так звана «військова автоиспекция».
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