Олексій Кущ: “У Маркса при вигляді цього графіка дибки стала б борода”

Графік, що показує як працює монетарна пружина НБУ, яка з одного боку зміцнює курс гривні, а з іншого – душать реальний сектор економіки.

Мова про депозитні сертифікати Нацбанку, з допомогою яких він в теорії має стерилізувати надлишкову грошову масу і формувати вікно для розміщення вільної ліквідності банків. Ключові слова: “надлишкова” і “вільна” (тобто залишилася після кредитування та інших активних операцій).

А тепер увага “на екран”: 10 січня НБУ залучив майже 160 млрд. грн. з допомогою емісії депосертифікатів. Але 160 млрд. грн. явно не можуть бути ні “надлишковими”, ні “вільними”. Це просто основна частина банківської ліквідності, яка закрита в герметичному моделі “банки-НБУ”.

У дідуся Маркса при вигляді цього графіка дибки стала б борода. Не треба нікого “експлуатувати”. Монетарна система перетворилася в самодостатнього Левіафана, заточеного на одержання додаткової вартості у вигляді відсотка, эмитируемого Національним банком.