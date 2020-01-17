Вистава клоунів. Гончарук знає, що Зеленський його «помилує»

Гончарук пише депутатам, що не збирається йти у відставку, а Арахамія каже, що Гончарука не знімуть.

Про це повідомив у Фейсбуці відомий журналіст Юрій Бутусов і розмістив фото відповідної листування нардепів.

«Арахамія нас запевнив, що президент його помилує», — пише нардеп «СН» Анатолій Драбівський і додає. — Прем’єр написав заяву на президента, мав би на Верховну …».

« Спасибі, Галечко)) Звичайно не буду. Важлива позиція фракції, — пише Гончарук.

— Ми ЗА тебе!, — відповідає прем’єру Гончаруку депутат Галина Третьякова.

— В тобі я не сумніваюся)) Питання хто МИ)), — відповідає Гончарук

— 70-80 … Працюємо далі. Життя…, — відповіла Третьякова».