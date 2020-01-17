Михайло Подоляк: “Веселий розіграш”

Очевидно вже, на жаль, що нам запропонували театралізоване дійство… Відставка Гончарука (Кабміну) як «технологія виправдання».

Як технологія збереження нинішнього статус-кво, тільки з умовною емоційної взбучкой. Але навіщо? Хіба це вирішує принципове протиріччя всередині неіснуючої команди Зеленського і знімає роздратування суспільства явно неефективними і надто болтливыми пацанятами?..

… Судячи з усього, протягом важких доби (після появле6ия перших плівок Гончарука) представники ключових «груп впливу» активно переконували Зеленському, що він «все зрозумів не так і що Гончарук зовсім не те мав на увазі, і що він Вас дуже цінує і поважає». Зеленського вимотували аргументами – без збереження цих хлопців в ролі міністрів не буде міжнародної підтримки, не буде кредитів і взагалі зараз не час «міняти коней на переправі» (наш улюблений аргумент королів).

Доломали. Після чого і було ухвалено рішення «покарати формально, не караючи по суті». І вже сьогодні вранці почалася погана постановка в парламенті, в якій, зрозуміло, були порушені всі процедури. Прем’єр подає «прохання» за свою відставку президенту… (а не на ім’я голови ВР). За цією прохання починають синхронно працювати заинтересанты – вмовляли депутатів не голосувати; поки президент готує жорстку мова, але з простительным хеппі-ендом). Класика розведення…

… Чого нам не вистачає? Так це витримки і спокою. Адже немає жодної проблеми в тому, що на тлі явного управлінського кризи Кабмін подає у відставку. Це загальносвітова практика. Накопичилися недовіру, сумніви, нерозуміння? Подали у відставку. Проста процедура. У нас же все це обов’язково перетворюється в грандіозну постановку в стилі «якщо не ми, то хто…» Точно. Нікому, крім Гончарука. Або Гройсмана. Чи Яценюка). Строго незамінні. До цього pr-вою тут же додаються грізні шантажні крики інших членів Кабміну, які за чотири місяці довели своє профанство і яскраво відзначилися лише один раз – нарахуванням собі новорічних премій…

… А «криза Гончарука» – це навіть не криза слабкого уряду, коли ситуація явно погіршується, а правильних рішень немає. Це, швидше, криза фундаментальний, загальнокультурний. Криза нашої незрілості. Коли за хамство, дурість і недалекість, які явно шокували суспільство, настає конкретна репутаційна відповідальність. І якщо Зеленський робить правильні висновки, то Гончарука більше немає. І ніколи не буде в публічній політиці. Він повернеться туди, звідки починав і де його рівень – третє помічник гопника. В іншому випадку, Зеленський добровільно натягує на себе всі репутаційні мінуси). Тому що примітивні технології працюють тільки на тлі ейфорії, коли ніхто не заморочується суттю.

Це як під час виборів, коли країна категорично хотіла позбутися Порошенко, тому взагалі не оцінювала слова/команду Зеленського. Зараз працюють тільки розумні і довірчі технології. Головна з яких – нести відповідальність за слова…

Михайло Подоляк