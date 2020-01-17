Зеленський став жертвою своєї ж дурниці — думка

Його ніхто не сприймає всерйоз. Він назавжди став «Вовою».

Не знаю, чи розуміє Зеленський чи ні, але він став жертвою того шоу-стилю поведінки в політиці, який він став культивувати з перших же днів свого президентства. Те, що Гончарук і, мабуть, інші міністри уряду, м’яко кажучи, не мають ніякого пієтету до Президента, вважають його простуватим дурником, для якого, як для Санчо Панса, треба розігрувати вистави, винен тільки сам Зеленський. Ще листування з Джокером продемонструвала, що всі клерки за очі називають Президента просто «Вова».

Таку думку озвучив сьогодні у Фейсбуці політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

В чому суть шоу-стилю Зеленського?

Якщо коротко, то це несерйозність, поверховість, фіглярство, кривляння, пафосність, прагнення до епатажу, недоречні жарти, неформальна уніформа і т. п.

Нова політична еліта, яку Зеленський привів з собою, дивлячись на поведінку нашого містера Біна, покрутила пальцем біля скроні і … вирішила підіграти йому.

Кожен зрозумів, що в моді зараз фіглярство, скоморошничество, епатаж. Стали засукувати рукави сорочок, звертатися на «ти», кататися на самокатах, назвати себе дебілами або невігласами, сидіти навпочіпки на столі і т. п. Всі зрозуміли, що не можна бути серйозним, це не в моді. Треба бути епатажним суперменом, руйнівником культурних традицій, оригінальним і нестандартним.

Коротше, треба повторювати стиль Президента.

Зрозуміло, що Зеленський — не професійний політик, не має політичного досвіду. Але це зовсім не означало, що треба було переносность свій шоу-стиль в політику, тим більше, перебуваючи на найвищій державній посаді країни.

Навпаки, з перших же днів — для компенсації своєї недосвідченості — треба було демонструвати виняткову серйозність, діловитість, строгість, вимогливість і принциповість у дотриманні моральних норм по відношенню до самого себе і до всім підлеглим. Це була, по суті, єдино правильна лінія поведінки, якщо Зеленський хотів, щоб його поважали і сприймали серйозно.

Зеленський ж повівся безглуздо і зараз став розплачуватися за свій стиль поведінки.

Його ніхто не сприймає всерйоз. Він назавжди став «Вовою». Навіть якщо він зараз почне кричати на всіх, звільняти і демонструвати жорсткість, то йому ніхто не повірить, всі будуть тільки сміятися у відповідь і вимагати продовження карнавалу.

Вести себе як паяц на вищій державній посаді можна, але… тільки в дуже багатій країні, де всі соціальні проблеми вже давно вирішені і суспільство може собі дозволити трохи розважитися, вибравши клоуна. І то ненадовго.

А бідній країні, яка загинається під вагою тисяч невирішених проблем, таку поведінку як у Зеленського не просто нерозумно. Це небезпечно для країни.