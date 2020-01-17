Дві години висіли в повітрі: на Львівщині 32 людини застрягли на гірському підйомнику

У п’ятницю, 17 січня, на горі Погар у Львівській області туристи годину провисіли в заклинившем підйомнику.

Деталі ПП розкрили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«17 січня в 17:00 в ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району, на горі Погар зупинився крісельний підйомник (канатна дорога). Попередня причина зупинки – несправність редуктора», – повідомили в ДСНС.

Станом на 18:00 з підйомника зняли 11 осіб, з них 3 дитини. «На підйомнику ще знаходиться орієнтовно 14 осіб. Рятувальні роботи тривають», – додали в службі.

ДСНС привернула гірських рятувальників у складі 14 осіб та 3 одиниці техніки.

Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар, зняли. Травмованих немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей.

На Львівщині 32 людини застрягли на гірському підйомнику

Прес-служба ДСНС

На Львівщині 32 людини застрягли на гірському підйомнику

Скріншот з відео