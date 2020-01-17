В Одесі забудовнику погрожували відрубати голову і підірвати офіси: СБУ розслідує це як теракт

Управління СБУ в Одеській області розслідує кримінальну справу, що стосується погроз, що надійшли скандального забудовника ТОВ «Рів’єра Девелопмент», яке будує висотки на Гагарінському плато.

Як стало відомо «Думської», відкрити справу спецслужбу зобов’язав ще в листопаді Приморський районний суд Одеси задовольнив позов компанії. Раніше СБУ відмовлялася починати досудове розслідування за заявою будівельників.

26 жовтня минулого року «Рів’єра» отримала на електронну пошту лист наступного змісту (орфографія і пунктуація оригіналу збережено):

«Протягом 15 днів ти знайдеш відрубану голову твого засновника в сміттєвому пакеті в будь-якій точці планети! Зупини будівництво донний молюск! До вибуху двох твоїх офісів час пішов! Відправник випадок на Гагарінському плато, 5 25 окт 2019 Одеса».

В СБУ кваліфікували подію по частині 1 ст. 258 КК України «терористичний акт».