Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що надалі очікується нова редакція закону про вибори на Донбасі. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За його словами, продовження закону про особливий статус Донбасу було вимушеним кроком.

«До цього були прив’язані багато речей — санкції, мінські домовленості. Коли президент їхав на зустріч нормандскої четвірки, ми вирішили, що такий крок (продовження закону — ред.) буде найбільш ефективний», — сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що під час написання нової редакції закону будуть залучені і суспільство, і міжнародні експерти.

«У подальшому, як говорив президент, ми будемо писати нову редакцію, залучаючи як суспільство, так і міжнародних експертів, і всіх, до кого цей законопроект буде мати відносини», — сказав він.