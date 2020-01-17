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Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі

18.01.2020

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що надалі очікується нова редакція закону про вибори на Донбасі. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За його словами, продовження закону про особливий статус Донбасу було вимушеним кроком.

«До цього були прив’язані багато речей — санкції, мінські домовленості. Коли президент їхав на зустріч нормандскої четвірки, ми вирішили, що такий крок (продовження закону — ред.) буде найбільш ефективний», — сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що під час написання нової редакції закону будуть залучені і суспільство, і міжнародні експерти.

«У подальшому, як говорив президент, ми будемо писати нову редакцію, залучаючи як суспільство, так і міжнародних експертів, і всіх, до кого цей законопроект буде мати відносини», — сказав він.

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