YouTube-канал “Як обдурити президента” вилучений разом з “плівками Гончарука”

YouTube-канал “Як обдурити президента”, на якому з’явилася прослуховування наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука, вилучений.

При спробі перейти за посиланнями з’являється напис “Відео недоступне” і “Такий канал не існує”.

Аудіозаписи встигли скопіювати і їх можна знайти у вільному доступі.

Ввечері 15 січня в мережі опублікували нібито аудіозапис наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука. У нараді, окрім Гончарука, нібито брали участь люди з голосами, схожими на заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Незабаром в мережі з’явилася друга частина запису, на якій крім нібито Гончарука, Рожкової і Маркарової є голоси, схожі на міністра економки Тимофія Мілованова, заступника голови Офісу президента Юлію Ковалів та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

Глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія стверджує, що це була “склейка” фраз різних людей в різний час, яку хтось робив заради сенсації.

Після зливу аудіо прем’єр заявив, що команду президента і уряду “не зламати”, проте вже 17 січня стало відомо, що він написав заяву про відставку.

Зеленський поставив правоохоронцям вимога за два тижні встановити причетних до запису розмов Гончарука з міністрами і представниками НБУ. Також глава держави вирішив “дати шанс” Гончаруку та його уряду.