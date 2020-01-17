Постраждалі при потопі в Ocean Plaza розповіли про те, як вибиралися з окропу

Під час аварії на теплотрасі, коли 13 січня ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом, люди не могли самостійно вибратися і виявлялися в пекельній пастці.

Охоронець ТРЦ Микола на руках виніс на вулицю дівчину, яка ледь не загинула в гарячій воді.

«Багато кричали. Ми не могли зрозуміти, звідки лунали крики. Все було в тумані. Я тримав її за руку. Вона, мабуть, не зрозуміла, що це окріп. Почала кричати від болю. Я схопив її на руки і поніс», — розповів чоловік.

Під час НС Микола і сам отримав травми — обпік руки і верхні частини стоп. Зараз лікується будинку в Маріуполі. Дівчина, яку він врятував, почувається добре і вже вийшла на роботу.

Між тим, в «Київтеплоенерго» пообіцяли відшкодувати збитки всім потерпілим в інциденті. Для цього треба зібрати ряд документів. Зокрема, довідки та виписки з лікарні, чеки з аптек. Крім того, зробити лікарняний і взяти довідку з роботи, яка містить інформацію, скільки було витрачено коштів із зарплати під час лікування.