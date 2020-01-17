СБУ відкрила кримінальну справу за фактом прослуховування Гончарука, – Рябошапка

Служба безпеки України відкрила провадження за фактом прослуховування розмов прем’єр-міністра Олексія Гончарука з представниками Національного банку.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у коментарі виданню Українські Новини.

За словами Рябошапки, правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України. Розслідуванням злочину займається СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.