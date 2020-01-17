Нардеп-ґвалтівник Іванісов не збирається йти з Ради

Нардеп Роман Іванісов не буде здавати мандат у зв’язку з приховуванням від виборців інформації про свою непогашеної судимості і поширеної ним неправдивої інформації про освіту.

Про це парламентарій заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Здавати мандат не збираюся. А чому я його повинен здавати? Я нікого не вводив в оману. Дивіться, приїдуть люди (ми чекаємо фахівців). Я фейки не коментую. Це все фейк», — сказав він.

На уточнююче питання, чому всі претензії до нього він називає фейком, нардеп відповів: «Тому що. Я кажу: приїдуть фахівці, яких я залучив, і ви все дізнаєтеся».

Журналіст нагадав, що докази хибності поширених про нього невтішні дані він обіцяв надати ще в листопаді минулого року, Іванісов знову пообіцяв їх надати.

«Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані фахівці відпрацюють, і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав», — сказав він.

Так чи інакше, але Іванісов виявився нездатним пояснити деталі справи з згвалтуванням і назвати ВУЗ, де нібито отримав вищу освіту.

Той факт, що понад 1,5 місяці не з’являвся на засідання Ради нардеп пояснив перебуванням на лікарняному. Але про деталі говорити не став, пообіцявши дати офіційне інтерв’ю, але пізніше.

Нагадаємо, нардеп Роман Іванісов вийшов з фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації про наявність у нього, нібито, погашеної судимості за зґвалтування.

Пізніше суд підтвердив, що нардеп відбував термін за згвалтування. Журналісти зуміли зв’язатися з ймовірною жертвою політика, яка розповіла подробиці злочину.

Незабаром з’ясувалося, що Іванісов ще й вказав у біографії неправдиву інформацію про своє навчання.

В результаті нардепа виключили з пропрезидентської партії і фракції «Слуга народу», а голова однойменної партії, нардеп Олександр Корнієнко пообіцяв, що у фракцію Іванісова не повернуть.

Більше того, президент Володимир Зеленський ручався, що якщо інформація про минуле Іванісова підтвердиться, то його змусять скласти мандат.

В результаті 14 січня нардеп прийшов в зал засідань, де був тепло зустрінутий колегами з «СН».