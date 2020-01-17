Коломойський заявив, що не причетний до зливу «прослушки» Гончарука

Олігарх Ігор Коломойський заявивши, що не має відношення до публікації аудіозаписів, на яких нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже про примітивне розуміння економіки у президента Володимира Зеленського, а себе називає «нікчемою».

Про це Коломойський розповів Громадському.

Увечері 15 січня в мережі опублікували нібито аудіозапис наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука. У нараді, крім Гончарука, нібито брали участь люди з голосами, схожими на заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову та міністерку фінансів Оксану Маркарову.

Вони обговорювали зміцнення курсу гривні, що зокрема стало причиною «діри» у бюджеті на 50 мільярдів гривень.

Прес-служба уряду виступила із заявою, в якій йдеться, що «не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відеозапису, що розповсюджуються у мережі Інтернет».

Згодом у мережі з’єднання явилася друга частина запису, на якій крім нібито Гончарука, Рожкової та Маркарової є голоси, схожі на міністра економки Тимофія Мілованова, заступницю глави Офісу президента Юлію Ковалів та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія стверджує, що це була «склейка» фраз різних людей у різний годину, яку хтось робив заради сенсації.

Після зливу аудіо прем’єр заявивши, що команду президента та уряду «не зламати», проте вже 17 січня стало відомо, що він написавши заяву про відставку.

Зеленський поставивши правоохоронцям вимогу за два тижню встановити причетних до запису розмов Гончарука з міністрами та представниками НБУ. Також глава держави вирішив «дати шанс» Гончаруку та його уряду.