Солістка гурту KAZKA поділилася пікантною світлиною з розкішного курорту

Українська співачка Олександра Зарицька відправилася на відпочинок на Шрі-Ланку та присвятила свій допис в інстаграмі улюбленим місцям на острові в Індійському океані. Власну підбірку вокалістка доповнила відвертим пляжним знімком, на якому постала у теракотовому купальнику.

Солістка популярного українського гурту KAZKA неодноразово запевняла, що не соромиться своїх пишних форм та почувається розкутою та сміливою у найбільш відвертих образах. Вона переконує, що не варто жертвувати щасливим та солодким життям заради свого відображення у дзеркалі. Свої слова Олександра Зарицька підтверджує вчинками.

На сторінках інстаграму виконавиці з’явився допис, у якому вона назвала трійку улюблених місць на острові. На фото співачка постала в розкішному суцільному теракотовому купальнику на тлі мальовничого узбережжя океану. Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, ланцюжком на шиї та мокрим волоссям. З кадру видно, що зірка по-справжньому щаслива.

Олександра порадила не відвідувати найпопулярніші пам’ятки разом з іншим натовпом спраглих до вражень туристів, а знайомитися з місцевою культурою завдяки жителям Шлі-Ланки. Зірка віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay, яке майже відірване від цивілізації, що дозволяє сповна насолодитися океаном.

Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima,

– зізналася співачка.