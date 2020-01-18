Лис-хохотун заразил сеть своим смехом

Лис-хохотун по кличке Финниган заразил сеть своим смехом. Известно, что животное проживает в питомнике пригорода Фарибо, американского штата Миннесота.

Видео засняла, и опубликовала одна из работниц приюта для диких животных.

На кадрах лис без остановки хохочет, смотрительница приюта его гладит и мило с ним разговаривает. Финну это очень нравится. Когда хозяйка пыталась скопировать его хохот, лис смеялся еще больше. А кот, который тоже появился в конце видео, прямо таки недоумевал, что происходит и с чего бы это такое веселье. Его выражение мордочки будто бы вопрошало: «А что? Что произошло? Расскажите и мне прикол, я тоже поржу!». Но котику перепало лишь дружеское похлопывание по голове, что ему явно не понравилось, и он все равно почувствовал себя лишенным внимания.

Смех и реакция Финна понравились миллионам тех, кто посмотрел эту запись. Настроение поднимается вмиг, гарантированно! И хотя видео длится всего сорок секунд, это заставит вас улыбнуться на протяжении всего дня, а то и больше.

Известно, что в приют SAVEAFOX Rescue попадают те дикие животные, которые оказались в беде или требуют медицинской помощи. Волонтеры преимущественно спасают лис, однако другим животным они тоже не отказывают. Если они заболели или пострадали от воздействия человека, им предоставляют услуги лечения и реабилитации, также выделяют им вольер и кормят их до тех пор, пока животное само не посчитает нужным покинуть приют.

Но, похоже, что Финнигану здесь настолько нравится и весело живется, что он не планирует возвращаться к прежней жизни. Судя по количеству опубликованных с ним видео в разные сезоны годы, он там давно. Да и как можно прогнать такого весельчака? Видно, что все его очень любят.

Лисы очень хитрые животные, кто знает, возможно, какая-то птичка ему принесла весть, что в местных краях есть некий рай для лис, эдакий, бесплатный санаторий, где все включено и все это бесплатно, есть только одно условие: у тебя должны быть проблемы со здоровьем. Но смотря на эту милую и искреннюю мордашку совсем не хочется верить, что все это игра, подхалимство и хитрый продуманный план.

: Новости Ю