Ученые нашли доказательства неискренности улыбки Моны Лизы на картине Леонардо Да Винчи

В рамках эксперимента его авторы задействовали технику, известную как “химерное лицо”.

Ученые в рамках исследования нашли доказательства того, что нарисованная Леонардо Да Винчи улыбка на лице Моны Лизы не являлась искренней. Работа выполнялась специалистами Университета Святого Георгия в Британии при участии коллег из Университета “Сапиенца” в Италии.

В рамках эксперимента его авторы задействовали технику, известную как “химерное лицо”. Изображение Моны Лизы разделили пополам, а затем сравнили с зеркальным отражением. После этого каждую из “химер” предстояло оценить более чем 40 добровольцам. При этом участники исследования левую часть рта оценивали как “счастливую”, пока правая им казалась относительно нейтральной или даже грустной. Это доказывает асимметричность лица женщины на произведении авторства Да Винчи, что с точки зрения нейропсихологии говорит о неискренности.

Ученые обратили внимание, что итальянский художник умел управляться с техникой “сфумато”. Используют таковую для имитации желаемых эмоций. Эксперты допускают, что Да Винчи нарочно нарисовал Мону Лизу с ухмылкой вместо улыбки.