Київ увійшов до рейтингу найбільш технологічних міст світу

Київ зайняв 92 місце у рейтингу найбільш технологічних міст світу за результатами дослідження Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурськогоуніверситету технологій та дизайну.

Рейтинг враховує технологічність міст у кількох категоріях: здоров’я і безпечність, мобільність, розваги, можливості та управління.

Також у дослідженні оцінювали доступність технологій для жителів міст.

Кияни вважають корупцію, якість доріг, доступне житло, безпечність та забруднення повітря ключовими питаннями, які потрібно вирішити у місті.

Усього в рейтингу 102 міста. Перше місце у списку займає Сінгапур, у першій п’ятірці також Цюріх, Осло, Женева та Копенгаген.

У Києві діють більше 40 smart city-проєктів, повідомляє директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

У 2019 році у місті запустили додаток Kyiv Smart City за концепцією «міста у смартфоні».

У сфері е-демократії Київ став першим містом в Україні, де започаткували «Громадський бюджет». Більше 1300 проєктів розвитку міста перемогли у програмі і отримали фінансування.