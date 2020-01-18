Назвали найпопулярніші в світі автомобілі в 2019 році

Рейтинг World Best Selling Car в 2019 році як і раніше знаходився під лідируючим показником Toyota Corolla, який дуже близький до рубежу в 50 мільйонів продажів з моменту випуску перших агрегатів в 1966 році. На другому місці – Ford F-Series, кращий пікап, проданий коли-небудь, в той час як на третьому місці позашляховик, Toyota RAV4.

Народжена в 1966 році, щоб домінувати в світі, Toyota Corolla близька до досягнення рекорду в 50 мільйонів одиниць, проданих в світі, з дванадцятим поколінням, недавно (2018) випущеним в більш ніж 150 країнах, з трьома типами кузова і потужним двигуном, з, ймовірно, кращим гібридним двигуном, з коли-небудь випущених для стандартних автомобілів.

Corolla – єдиний транспортний засіб, фактично вироблений на всіх п’яти континентах. Насправді виробничі потужності розташовані в Бразилії (Індаятуба, Сан-Паулу), Канаді (Кембридж, Онтаріо), Китаї (Тяньцзінь), Індії (Бангалор), Пакистані (Карачі), Південній Африці (Дурбан), США (Блю Спрінгс, Міссісіпі), Тайвань, Таїланд, В’єтнам, Туреччина і Венесуела.

Ми відстежуємо світові продажі автомобілів з 2010 року, і завжди у нас була Toyota Corolla на вершині списку з глобальною часткою між 1,3% (2017 і 2018 роки) і 1,5%. У 2019 частка склала 1,4%.

Звичайно, подіум цього рейтингу включає в себе тільки автомобілі, які зробили історію галузі. Це другий, найбільш продаваний пікап за всю історію, Ford F-Series, лідер в Північній Америці з 45 років і другий кращий в світі з 2016 року. Місце підтверджено в 2019 році з безпечним розривом над усіма іншими конкуренти.

На третьому місці перший позашляховик, випущений в світі 21 рік тому, який знаходиться в кращому стані будь-коли. Toyota RAV4 посідає третє місце з 2018 року, піднявшись на 14 місць з 2010 року.