На Тернопільщині жінка побила працівника виконавчої служби

Кременецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом впливу на працівника органу державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним своїх службових обов’язків.

Під час досудового розслідування встановлено, шо начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області здійснено виїзд за місцем знаходження боржника – фермерського господарства в одному із сіл Підволочиського району з метою виявлення майна, на яке можливо звернути стягнення. На примусовому виконанні служби перебуває зведене виконавче провадження стосовно боржника на суму понад 9 мільйонів гривень.

При проведенні виконавчих дій донька боржника чинила перешкоди у виявленні майна для стягнення та спричинила тілесні ушкодження виконавцю. Внаслідок вказаних дій працівник органу державної виконавчої служби був вимушений припинити проведення виконавчих дій та залишити вказану територію.

Розслідування за ч.1 ст.343, ч.2 ст.350 КК України завершено.

За інкримінований злочин КК України передбачає покарання до двох років позбавлення волі.