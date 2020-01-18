Західні та північні області оповив туман

Туман та ожеледиця накоїли лиха в Україні. Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Маємо інформацію про потрощені автівки і десятки травмованих. Особливо небезпечна ситуація на заході та півночі України.

В автотрощі поблизу Рівного сім розбитих авто, двоє травмованих людей. В аварії на Волині зіштовхнулися два буси та вантажівка. Одну людину ушпиталили. Обидві ДТП сталися через туман та ожеледицю.

Туман оповив майже усі західні та північні області. Траса Київ-Чоп взагалі ніби потонула у щільному тумані – видимість близько 50 метрів.

Утім, навіть в таку погоду дехто з водіїв їде з вимкненими фарами. Ось один із таких порушників, якого зупинила поліція. Водій-іноземець спершу робить вигляд, що не розуміє патрульних. А потім таки зізнається, що авто справне, а фари не ввімкнув, бо забув.

“Було зафіксовано два правопорушення, що водії не вмикають ближнього світла фар або денних вогнів”, – каже молодший лейтенант поліції Роман Баран.

Поліція просить водіїв зважати на погодні умови і без потреби не виїжджати. За прогнозами синоптиків, туман протримається щонайменше до вечора.