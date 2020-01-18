Конгресс США рассмотрит важную резолюцию по Украине

Группой поддержки Украины Палаты представителей была внесена в Конгресс США резолюция о поддержке украинского народа и Украины.

Об этом сообщает Голос Америки.

Авторы резолюции считают, что украинский прогресс в противостоянии с агрессией Кремля поможет не только усилит нацбезопасность США, но и безопасность во всем мире.

«В то время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов», — комментирует законодательная группа.

Конгрессмены отмечают, что это является важным шагом в подтверждении намерений США укрепить демократическую свободу в Европе. Но этого невозможно достигнуть без поддержки США Украины в этом нелегком противостоянии против агрессии России.

Также конгрессмены подчеркнули, что они очень рады возможности представить эту двухпартийную резолюцию, ведь она является весомым подтверждением американской поддержки народа Украины против преступных действий со стороны РФ.