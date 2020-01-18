SkyUp призупинить виконання регулярних рейсів до ОАЕ

SkyUp Airlines призупинить виконання регулярних рейсів до Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. Причина – закриття повітряного простору над Іраном та Іраком.

Про це повідомила пресслужба українського лоукостера на сторінці у Facebook.

“З 01.02.20 SkyUp Airlines призупинить виконання регулярних рейсів до Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. Це пов’язано із закриттям повітряного простору над Іраном та Іраком. Необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу у дозаправленні. Це створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів”, – йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія обіцяє тим, хто вже придбав квитки на рейси до Шарджі, відшкодувати вартість квитків. Для цього необхідно звернутись до авіакомпанії у встановленому порядку.

Раніше повідомлялося, що вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак “МАУ”. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об’єкт.