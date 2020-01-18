Жінку востаннє бачили на вул. Варшавській

У Львові зникла громадянка Чехії. Про це повідомляє Depo.Львів, з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича. Жінку востаннє бачили на вул. Варшавській, біля салону краси.

“Увага розшукується безвісті зникла громадянка Чехії. Сьоголні 17.01.2020 близько 18:30 зникла Чермакова Оксана Михайлівна 18.01.1971 року народженя, громадянка Чехії. Останній раз бачили по вул. Варшавська , 136 ( біля салону краси). Одягнена в одязі, що на фото 2″, – сказано у повідомленні.