До столиці Лівії прибув турецький спецназ

Турецькі сили спеціального призначення прибутку в Триполі, щоб захищати чиновників Уряду національної згоди (ПНР).
Про це передає DW.
У столиці Лівії також прибули турецькі військові, частина з них займеться навчанням лівійських колег, а частина − розвідкою.
Раніше про те, що турецькі війська відправляються до Лівії, щоб підтримати ПНР, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Туреччина почала перекидати свої війська в країну 16 січня.
Парламент Туреччини 2 січня прийняв закон про відряджання військ до Лівії. У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.
5 січня президент Туреччини заявив, що Анкара вже почала перекидати свої війська на територію Лівії.
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