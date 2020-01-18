В аеропорту Гельсінкі відкрились туалети для собак

Покриття для них імітує газон і штучний пеньок

Спеціальна зона розташована в душовій кімнаті. Це невеликий подіум з покриттям, яке імітує газон. Малу нужду покриття вбирає, для інших випадків передбачені пакетики і совочки, за допомогою яких господар може прибрати за чотирилапим вихованцем. Співробітники запевняють гостей аеропорту, що туалетну зону для тварин регулярно миють, отже, неприємні запахи не поширюватимуться.

Один з двох туалетів для домашніх тварин знаходиться в частині аеропорту, куди літають рейси за межами Шенгенської зони. Тут є килимок із штучної трави, оточений дерев’яною огорожею. На килимку є штучний дерев’яний пень для підняття ніг. Ще один туалет для домашніх тварин також був створений перед входом в інший зал вильоту. У куточку туалетної кімнати було викладено зелений килимок зі штучного дерну та розміщений штучний пень з білого дерева.

Ділянки, в яких домашні тварини можуть опорожнитися, все ще досить рідкісні в аеропортах Північної Європи. За інформацією фінських ЗМІ, в аеропорту Гельсінкі щороку проходить понад 10 000 собак.