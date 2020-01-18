5 правил харчування справжнього атлета

Їжте все

Виключення з дієти спортсменів-любителів цілих груп продуктів харчування можна зустріти дуже часто. Однак таке явище відсутнє на професійному рівні. Найбільш поширені дві помилки: усунення з дієти злаків, що збільшує ризик захворювання або травми, і усунення м’яса, що може призвести до анемії.

Дотримуйтесь пропорції

Те, що професіонали їдять все, що може запропонувати нам природа, не означає, що вони їдять це в рівних кількостях. Основний упор робиться на таких продуктах, як фрукти, овочі, пісне м’ясо і цільні злаки. Але навіть такі «не корисні» продукти, як шоколад або ковбаси нічого справді страшного не зроблять. Головне, не зловживати.

Споживайте вуглеводи

Той, хто виключає з своєї дієти вуглеводи, ризикує наступного разу без сил впасти з бігової доріжки. Вуглеводи – це джерело енергії спортсмена, і, єдина причина по якій можна зменшити (а не повністю виключити) їх споживання – це цілеспрямована втрата ваги. До того ж, недолік глікогену негативно позначається на виробленні тестостерону.

Їжте рясно

Професійних спортсменів більше хвилює те, що вони їдять недостатньо, а не те, що вони їдять занадто багато. Велика кількість їжі може збільшити ваш вагу на пару кілограмів, у той час як дефіцит підірве ваше здоров’я. Ви не зможете ефективно тренуватися і ставити нові рекорди, якщо знесиліли від голоду.

Дієта і стрес

Для спортсмена те, чим він харчується має велике значення, але їжа не повинна ставати приводом для стресу. Піклуватися про те, що саме ви їсте, звичайно, важливо, але якщо з-за неправильного харчування виникає почуття провини, це може стати проблемою. Професіонали складають індивідуальну дієту, але підлаштовують під свій спосіб життя.

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