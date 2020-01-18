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В Киеве горела клиника красоты

18.01.2020

Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 25 квадратных метров

В Киеве на проспекте Лобановского пятничным вечером горела клиника красоты. Клубы дыма затянули многоэтажку, сообщает “Информатор”.

Людям из жилого дома пришлось покинуть свои квартиры и выйти на улицу. Во время инцидента охранник клиники вышел покурить, а когда вернулся, заметил сильное задымление здания.

“Спасатели вскрыли черный вход в помещение, так как очаг возгорания находился в подвале. Попасть туда было возможно лишь при помощи кислородных масок”, – говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 25 квадратных метров около полуночи.

 

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