В Киеве горела клиника красоты

Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 25 квадратных метров

В Киеве на проспекте Лобановского пятничным вечером горела клиника красоты. Клубы дыма затянули многоэтажку, сообщает “Информатор”.

Людям из жилого дома пришлось покинуть свои квартиры и выйти на улицу. Во время инцидента охранник клиники вышел покурить, а когда вернулся, заметил сильное задымление здания.

“Спасатели вскрыли черный вход в помещение, так как очаг возгорания находился в подвале. Попасть туда было возможно лишь при помощи кислородных масок”, – говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 25 квадратных метров около полуночи.