У Пентагоні заявляють, що не планують виводити свої війська з Іраку

США не планують виведення свого військового контингенту з Іраку. Про це заявив помічник міністра оборони США Джонатан Хоффман.

«Зараз у нас немає планів щодо виведення військ з Іраку. Ми продовжуємо розмовляти з нашими іракськими господарями. Ми всі хочемо бути друзями і партнерами суверенної і процвітаючого Іраку», — сказав він.

Також Хоффман розповів про мету перебування американських військ в Іраку.

«Наша надія і наша мета зараз полягає в тому, щоб американські сили безпеки залишалися в регіоні, щоб надавати допомогу в забезпеченні безпеки і перетворення Іраку процвітаючу країну», — додав він.

Хоффман зазначив, що «очевидним» той факт, що американські війська в Іраку — це «сили добра», а їх присутність в Іраку «дозволяє НАТО також брати участь у виконанні місії по боротьбі з ІД».