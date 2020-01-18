Зліт скасовується: український авіаперевізник зупиняє регулярні рейси в ОАЕ

Українська авіакомпанія SkyUp, раніше анонсувала з 30 березня 2020 року прямий рейс із Києва в південно-італійське місто Барі, припинить з 1 лютого виконувати регулярні рейси в Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова.

Причина – закриття повітряного простору над Іраном і Іраком, говориться в повідомленні компанії в Facebook.

«Необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу у дозаправці. Це створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів», — йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія обіцяє тим, хто вже придбав квитки на рейси в Шарджі, відшкодувати їх вартість. Для цього необхідно звернутися в авіакомпанію в установленому порядку.