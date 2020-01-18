В Одесі покарали продавщицю, обматерившую покупця із-за української мови

В Одесі прийняли рішення про звільнення продавщиці, яка відмовилася говорити з покупцем державною мовою, і яка образила його патріотичні почуття.

У коментарі Укрінформу директор магазину повідомила, що адміністрація дізналася нічному конфлікту з соцмереж, з’ясувала обставини та видала наказ про звільнення неадекватною співробітниці.

За її словами, під час внутрішнього розгляду стало зрозуміло, що вона дійсно перебувала на роботі в нетверезому стані.

Також стало відомо, що стала зіркою соцмереж жінка змогла пропрацювати в магазині по вулиці Пастера, 34, всього тиждень, і на момент конфлікту з покупцем все ще була стажистом.