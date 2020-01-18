Підсумки повоєнної п’ятирічки. Частина 1

15 січня Президент Російської Федерації Ст. Ст. Путін виступив з посланням Федеральним Зборам. Кругла дата (2020) ніби сама підштовхувала підбити підсумки не тільки минулого року, але і цілого п’ятиріччя, а може, і десятиліття роботи президента та уряду. Як мінімум в останній своїй іпостасі президент і прем’єр знаходяться у зв’язці вже 8 років, а якщо брати попередні іпостасі – то всі 12.

Як гарячий пиріжок з печі, до такої важливої події від наших “шифрувальників” (тих, хто передруковує скани або відео в електронно-буквений вид) з’явилася стаття з газети “Правда” №107 від 1951 року, до якої підводяться підсумки першої післявоєнної п’ятирічки 1946-1950 рр. Та основні порівняння у статті ведуться не з економікою 1946 року, коли половина країни була в руїнах після найстрашнішої війни в історії, немає. Порівняння ведуться за всіма статистичними правилами з мирним 1940 роком, тобто показники та їх динаміка розглядаються на десятирічному відрізку.

Стаття газети “Правда” поділена редакцією на дві частини. У першій частині мова піде про досягнення промисловості, у другій – про сільському господарстві, транспорті і зв’язку, національному доході і держбюджет, матеріальний і культурний рівень життя в СРСР. Друга частина статті більшою мірою стосується тем, порушених Президентом РФ.

На жаль, про промисловості у своєму посланні Путін сказав як кіт наплакав. Побіжно президент торкнувся фармацевтики, що “в минулому році в ряді регіонів були перебої з поставками ліків, і… люди залишалися без вкрай важливих, часом життєво необхідних ліків”. Рішення: “централізовано ввозити в Росію окремі спеціальні препарати, …щоб люди, особливо батьки хворих дітей, більше не виявлялися у безвихідній ситуації, коли потрібні ліки неможливо легально дістати”. Ну, не виробляти ж їх у себе, де технології і фахівців брати? І “посилити контроль якості препаратів за тими підприємствами, що залишилися в Росії ще від радянської фармацевтики (безумовно, в Росії є і іноземні виробники ліків, куди ж без них).

Президент в сотий раз за свій термін повторив: необхідно “серйозно наростити вкладення… у розвиток промисловості” та ін. Для цього “потрібно запустити новий інвестиційний цикл”, а він ось уже кілька десятиліть невидимою рукою ринку не запускається. Тому потрібно продовжувати “стимулювання інвестицій”:

“протягом шести років не змінювати податкові умови для бізнесу”;



“потрібно прискорити прийняття пакета законопроектів про захист і заохочення капіталовкладень” (куди ж ще більше?);



“податкові умови для великих, значущих проектів повинні бути незмінними на термін до 20 років (чому не на 100?), а вимоги і нормативи при будівництві виробничих об’єктів повинні бути зафіксовані три роки” (встигнуть?);



“за рахунок федеральних коштів (може, прибутки олігархів?) компенсувати регіонах дві третини їх випадаючих доходів від застосування інвестиційного податкового вирахування”;



ну, і як вишенька на торті, наділити правоохоронні органи доказом кримінальної відповідальності тих осіб, які були викриті у привласненні бюджетних коштів з допомогою заздалегідь організованих схем. (Хто зрозумів слова президента про статті 210 КК по-іншому, пишіть свої версії в коментарях)



Про промисловості (важкої, хімічної, легкої, харчової, лісової, енергетиці) в посланні, як завжди, лунали лише обіцянки на майбутнє: “створити власні технології і стандарти”, “підтримувати високотехнологічний експорт”, а не підбивалися підсумки виконаної роботи. Зовсім іншу картину малює газета “Правда” 70-річної давнини, коли наша країна шагала до піку своєї економічної могутності, виконуючи ударними темпами післявоєнні п’ятирічки.

Читаєш рядки “Правди” і наповнюєшся гордістю за соціалістичну країну, а не відчуваєш сором від чергового аморфного послання буржуазного президента до буржуазного парламенту. (Відставку уряду і проекти зміни діючої конституції в даній статті залишаються за дужками. Слова президента взяті з Послання 2020 – http://kremlin.ru/events/president/news/62582 )

Беском

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Про підсумки виконання четвертого (першого післявоєнного) п’ятирічного плану СРСР на 1946-1950 роки

Прийнятий Верховною Радою СРСР у березні 1946 року післявоєнний п’ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства СРСР на 1946 – 1950 роки успішно виконано, а найважливіші завдання плану значно перевиконано.

ВИКОНАННЯ П’ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ В ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

У минулому п’ятирічці досягнуті великі успіхи у відновленні і розвитку промисловості СРСР. П’ятирічним планом було встановлено, що обсяг продукції всієї промисловості СРСР у 1950 році — останньому році п’ятирічки — повинен збільшитися на 48 відсотків порівняно з передвоєнним 1940 роком. Фактично в 1950 році було вироблено промислової продукції на 73 відсотки більше, ніж у 1940 році. П’ятирічний план виконано промисловістю СРСР достроково – в 4 роки і 3 місяці. Встановлене п’ятирічним планом завдання на 1950 рік за обсягом промислової продукції перевиконано на 17 відсотків. На основі впровадження новітніх досягнень сучасної техніки забезпечено подальше підвищення технічного рівня всіх галузей соціалістичної промисловості.

Завдання п’ятирічного плану в галузі чорної металургії по виплавці сталі та виробництва прокату перевиконані. Встановлений п’ятирічним планом на 1950 рік рівень виробництва прокату чорних металів досягнутий достроково – у III кварталі 1949 року, а рівень виробництва сталі – в II кварталі 1950 року. Виконаний п’ятирічний план виплавки чавуну Міністерством чорної металургії. Виробництво чорних металів в цілому у 1950 р. перевищила довоєнний рівень на 45 відсотків при завданні п’ятирічного плану – на 35 відсотків: при цьому виробництво чавуну збільшилося порівняно з довоєнним рівнем на 29 відсотком, виплавка сталі – на 49 відсотків і виробництво прокату – на 59 відсотків. Металургійна промисловість Півдня, повністю зруйнована під час війни, відновлена на новій технічній базі і дає металу більше, ніж до війни. Продовжувався подальший розвиток чорної металургії у східних районах країни. Виробництво чавуну на Уралі збільшилася в 1950 році порівняно з 1940 роком у 2,6 рази, сталі – в 2,7 рази і виробництво прокату – в 2,8 рази. У Сибіру виробництво чавуну збільшилося в 1,2 рази, сталі – в 1,7 рази і прокату – в 2 рази. Організовано виробництво чорних металів в Середній Азії і в Закавказзі. Незважаючи на перевиконання плану по сталі і прокату, виробництво чорних металів і особливо деяких видів прокату відстає від зрослих потреб народного господарства.

В галузі чорної металургії удосконалювалася технологія виробництва. У сталеплавильному виробництві освоєно застосування кисню. Освоєно виробництво спеціальних профілів прокату і марок сталі для виготовлення нових типів машин і приладів. В широких розмірах здійснена механізація трудомістких і важких робіт і автоматизація виробничих процесів. Значно покращилось використання обладнання. Так, до кінця 1950 року на заводах Міністерства чорної металургії використання корисного об’єму доменних печей збільшилася в порівнянні з 1940 роком на 25 відсотків, а знімання стали з одного квадратного метра площі поду мартенівських печей — на 33 відсотки.

В області кольорової металургії і в результаті будівництва нових збагачувальних фабрик і заводів, а також поліпшення роботи діючих підприємств, виробництво міді, алюмінію, нікелю, свинцю, цинку та інших кольорових і рідкісних металів значно перевищило довоєнний рівень. Проте зростаючі потреби народного господарства вимагають ще більш швидкого зростання виробництва кольорових металів.

П’ятирічний план з видобутку вугілля перевиконано. Видобуток вугілля в 1950 році склала 104 відсотки до завдання п’ятирічного плану і збільшилася порівняно з довоєнним рівнем на 57 відсотків. Встановлений п’ятирічним планом на 1950 рік рівень видобутку вугілля на шахтах Міністерства вугільної промисловості досягнуто достроково — у IV кварталі 1949 року. Відновлені вугільні шахти в постраждалих від війни районах. Шахти Донбасу дають вугілля більше, ніж до війни, і більше, ніж передбачено п’ятирічкою. Донбас знову є найбільшим і найбільш механізованим вугільним басейном країни. Видобуток вугілля в Підмосковному басейні збільшилася порівняно з довоєнним рівнем в 3 рази. Поряд з відновленням Донбасу і Підмосковного басейну продовжувався розвиток вугільної промисловості на Уралі, в Кузбасі, в Карагандинському басейні і в інших районах країни. На сході в 1950 році видобуто вугілля в два з гаком рази більше, ніж у довоєнний час. Значно розширена нова вугільна база — Печорський басейн. Перевищено довоєнний рівень видобутку торфу.

Завершена механізація процесів зарубки, відбивання і доставки вугілля, а також механізація підземного транспорту та вантаження вугілля в залізничні вагони. Створені і впроваджені нові машини для механізації навалки вугілля в очисних вибоях, а також для навантаження вугілля і породи в підготовчих виробках. Розпочаті роботи по переведенню на комплексну механізацію вугільних шахт і впроваджується дистанційне і автоматичне керування роботою машин і механізмів.

Завдання п’ятирічного плану по відновленню і розвитку нафтової промисловості перевиконано. У 1950 році видобуток нафти склала 107 відсотків до завдання п’ятирічного плану і була на 22 відсотки більше, ніж до війни. Повністю відновлена і технічно переозброєна зруйнована під час війни нафтова промисловість Майкопського і Грозненського нафтових районів і нафтова промисловість Західної України. У результаті успішного проведення геологорозвідувальних робіт виявлено та підготовлені значні промислові запаси нафти і газу. Широко впроваджується нова техніка у видобутку нафти, буріння свердловин і переробки нафти. Розширено виробництво високооктанового авіаційного палива і авіамасел і покращилася якість вироблюваних нафтопродуктів. Побудовані нові нафтопереробні заводи та установки, оснащені сучасною вітчизняною технікою, споруджені великі магістральні нафтопроводи. Разом з тим швидке зростання видобутку нафти вимагає ще більш форсованого будівництва нових нафтопереробних заводів.

Серйозно зросло значення нових нафтових районів на Сході. Створені нові великі нафтові промисли і нафтопереробні заводи в Башкирської АРСР. Швидко розвивається видобуток і переробка нафти в Куйбишевської області, Туркменської РСР, Узбецької РСР і Казахській РСР. Відкриті нові великі нафтові родовища в Татарській АРСР. Питома вага східних районів у загальному видобутку нафти по Союзу збільшився до 44 відсотків проти 12 відсотків в 1940 році.

Подальший розвиток отримала газова промисловість. Побудовані і введені в дію газопроводи Саратов — Москва, Дашава — Київ і Кохтла-Ярве — Ленінград. Було розгорнуто будівництво підприємств по виробництву штучного рідкого палива.

Завдання п’ятирічного плану по виробленню електроенергії перевиконано. Встановлений п’ятирічним планом на 1950 рік рівень виробництва електричної енергії досягнутий достроково — у IV кварталі 1949 року. Вироблення електроенергії в 1950 році склала 110 відсотків до завдання п’ятирічного плану і перевищила рівень 1940 року на 87 відсотків. У районах, постраждалих від війни, вироблено електроенергії значно більше, ніж в 1940 році.

Відновлені зруйновані під час війни електростанції Донбасу, Придністров’я, Києва, Харкова, Львова, Одеси, Миколаєва, Севастополя, Новоросійська, Краснодара, Грізного, Сталінграда, Воронежа, Брянська, Калініна, Мінська, Вільнюса, Риги, Талліна, Петрозаводська і інших міст. Відновлені всі гідроелектростанції, в тому числі 6 великих гідроелектростанцій, передбачених п’ятирічним планом. Відновлена Дніпровська гідроелектростанція імені Леніна. Побудовані і повністю введені в дію нові гідроелектростанції — Щербаківська, Нивская № 3, Фархадська, Храмская, Сухумська, Краснополянська, Широківська та інші. Були здійснені великі будівельні роботи на Верхньо-Свирской, Усть-Каменогорській, Гюмушской, Цимлянской, Нивской № 1, Маткожненской та іншим гідроелектростанціям, що забезпечують введення їх в дію в 1951 -1952 роках. Широко розгорнуте будівництво Горьківської гес на Волзі і Молотовской гідроелектростанції на Камі. Здійснено будівництво нових теплових електростанцій, електричних і теплових мереж.

У 1946-1950 роках на електростанціях здійснювалося впровадження новітньої техніки. На теплових електростанціях встановлювалися турбіни і котли високого тиску вітчизняного виробництва, в тому числі нові типи теплофікаційних турбін високого тиску потужністю по 25 тисяч кіловат, барабанні котли на тиск 100 атмосфер і температуру пари 510 градусів, а також прямоточні котли на ті ж параметри пари. Впроваджені генератори з водяним охолодженням, повітряні вимикачі високої напруги, високочастотних і інші сучасні типи захисту, а також автоматизація процесів горіння і живлення котлів на електростанціях. Дві третини районних гідроелектростанцій мають автоматизоване управління агрегатами.

В області машинобудування завдання п’ятирічного плану по виробництву верстатів, машин, механізмів і приладів перевиконано в цілому на 17 відсотків. Продукція машинобудування в 1950 році перевищила у 2,3 рази виробництво 1940 року. Встановлений п’ятирічним планом на 1950 рік рівень виробництва машин, устаткування і приладів досягнутий достроково – у I кварталі 1950 року.

Зростання виробництва машин та устаткування відбувався на новій технічній основі. На машинобудівних заводах велике поширення одержали високоефективні методи виробництва і технологічні процеси: потокові та автоматичні лінії обробки, зварювання автоматами та напівавтоматами під шаром флюсу, загартування деталей струмами високої частоти, відцентрове лиття і лиття в кокіль, штампування, швидкісні методи різання металу.

За роки п’ятирічки галузі машинобудування в основному оновили номенклатуру продукції. Освоєно близько 250 видів нових типів металорізальних верстатів загального призначення, більше однієї тисячі спеціальних і агрегатних верстатів, 23 типи автоматів і напівавтоматів, 34 типу ковальсько-пресових автоматів, потужні пневматичні формувальні машини, машини для лиття під тиском і відцентрового лиття. Створено 26 автоматичних верстатних ліній та автоматичний завод по виготовленню автомобільних деталей.

В 1950 році виробництво металургійного устаткування збільшилася порівняно з 1940 роком у 4,8 рази, випуск парових турбін – у 2,6 рази, виробництво електрообладнання – в 3 рази. Для паливної промисловості вироблялися вугільні комбайни, породонавантажувальні і углепогрузочные машини, нефтебуровые установки для глибокого буріння, потужні грязьові насоси та багато інших видів високопродуктивного обладнання. Виробництво нафтоапаратури в 1950 році збільшилася проти 1940 року в 3 рази.

Для потреб залізничного транспорту освоєно і організовано виробництво нових магістральних товарних паровозів, тепловозів, електровозів, тепловозів, думпкарів, суцільнометалевих гондол і ізотермічних вагонів, суцільнометалевих пасажирських вагонів.

Випуск тракторів в 1950 році збільшився порівняно з 1940 роком у 3,8 рази, комбайнів – у 3,6 рази, тракторних плугів – в 3,1 рази. Освоєно і прийнято на масове виробництво понад 150 нових високопродуктивних сільськогосподарських машин.

Однак досягнутий рівень виробництва енергетичного устаткування, важкого металорізального та ковальсько-пресового устаткування, складного устаткування для нафтової промисловості і деяких видів приладів не задовольняє зрослих потреб народного господарства.

В області хімічної промисловості п’ятирічним планом було встановлено в завдання перевершити в 1950 році довоєнний рівень виробництва в 1,5 рази. Фактично продукція хімічної промисловості перевищила довоєнний рівень в 1,8 рази. Довоєнний рівень виробництва азотних добрив в 1950 році перевищено в 2,2 рази і калійних добрив – у 1,4 рази, тобто більше, ніж це було передбачено п’ятирічним планом. Виробництво фосфатних добрив у 1950 році збільшилася в порівнянні з 1940 роком в 1,9 рази. Збільшено порівняно з довоєнним рівнем виробництво синтетичного каучуку.

Значно розширено і освоєно виробництво нових видів продукції для промисловості штучного волокна, пластичних мас, для лакофарбової, фармацевтичної та інших галузей хімічної промисловості. П’ятирічний план по виробництву барвників перевиконано. Кількість випущених марок барвників зросла до 320 найменувань в 1950 році проти 186 в 1940 році. При цьому зросло виробництво високоякісних і міцних барвників. Освоєно виробництво багатобарвної кіноплівки.

Виробництво будівельних матеріалів перевищило довоєнний рівень. Виробництво цементу в 1950 році збільшилася в порівнянні з 1940 роком у 1,8 рази, віконного скла – в 1,9 рази. Завдання п’ятирічного плану на 1950 рік по виробництву цементу Міністерством промисловості будівельних матеріалів СРСР виконано на 101 відсоток, а в цілому по СРСР – на 97 відсотків. Не повністю виконано завдання п’ятирічного плану з виробництва цегли і черепиці. Виробництво будівельних матеріалів та їх якість все ще відстає від зростаючих потреб народного господарства.

В лісовій промисловості вивезення ділової деревини в 1950 році збільшилася проти 1940 року на 36 відсотків, проте завдання п’ятирічного плану виконано

не повністю. Завдання п’ятирічного плану з поставки машин і механізмів лісовий

промисловості перевиконано, але, в результаті незадовільного використання механізмів, темпи зростання продуктивності праці в лісозаготівельній промисловості за роки п’ятирічки були недостатніми. Виробництво паперу в 1950 році збільшилася в порівнянні з 1940 роком на 47 відсотків.

У період 1946-1950 років відбувалося швидке відновлення і розвиток текстильної, швейної, трикотажної, взуттєвої та інших галузей легкої промисловості. У 1950 році продукція цих галузей промисловості збільшилася в порівнянні з 1940 роком на 17 відсотків. Виробництво основних виробів легкої промисловості збільшилася за п’ятиріччя: з бавовняним тканинам — в 2,4 рази, вовняним тканинам – у 2,9 рази, панчішно-шкарпетковим виробів — в 5,2 рази, шкіряного взуття — в 3,2 рази, гумового взуття — в 7 разів, проте завдання п’ятирічного плану по виробництву бавовняних тканин і взуття недовыполнено. Значно поліпшений і розширений асортимент тканин, швейних, трикотажних виробів та взуття.

Виробництво основних продуктів харчової промисловості зросло за п’ять років в значних розмірах. У 1950 році довоєнний рівень виробництва тваринного масла перевершений на 57 відсотків, олії та інших жирів — на 10 відсотків, м’яса — на 7 відсотків, вилову риби — на 27 відсотків, виробництва ковбасних виробів — на 20 відсотків, консервів — на 48 відсотків, цукру — на 17 відсотків, кондитерських виробів — на 23 відсотка і мила — на 16 відсотків. Розширено асортимент та покращено якість харчових продуктів. У 1950 році продукція вищих сортів склала 75 відсотків всього виробництва вершкового масла та 42 відсотки виробництва сиру. Виготовлення дієтичних продуктів збільшилася в порівнянні з довоєнним рівнем в 5 разів, дитячих продуктів – в 5,7 разаа, вітамінів – в 10,4 рази.

Місцева промисловість і промислова кооперація збільшили випуск продукції в 1950 році порівняно з довоєнним рівнем в 1,5 рази. Проте все ще недостатньо використовуються місцеві види сировини для збільшення виробництва товарів широкого споживання. Асортимент і якість продукції місцевої промисловості і промислової кооперації відстають від зрослих вимог населення.

Основні виробничі фонди промисловості СРСР в результаті відновлення, будівництва та реконструкції підприємств, оснащених передової вітчизняної технікою, збільшувалися в 1950 році порівняно з 1940 роком на 58 відсотків. При цьому верстатний парк за рахунок поповнення новими, більш продуктивними верстатами збільшився до кінця п’ятирічки в два з гаком рази в порівнянні з 1940 роком. Электровооруженность праці в промисловості в розрахунку на одного робітника збільшилася в 1950 році порівняно з 1940 роком у півтора рази.

Успішне впровадження нової техніки дозволило у великих масштабу провести подальше технічне переозброєння народного господарства і підвищити рівень механізації трудомістких і важких робіт. Поряд з цим, технічний прогрес, підвищення кваліфікації і творча ініціатива робітників, інженерів і техніків забезпечили значне зростання продуктивності праці. Продуктивність праці робітників у промисловості зросла в 1950 році проти довоєнного 1940 року на 37 відсотків замість 36 відсотків, встановлених п’ятирічним планом. Продуктивність праці у будівництві в 1950 році перевищила рівень 1940 року на 23 відсотки.

В результаті кращого використання устаткування в промисловості, більш економного витрачання сировини, палива і електроенергії, скорочення втрат і відходів матеріалів, підвищення продуктивності праці, прискорення оборотності оборотних коштів виконано встановлене п’ятирічним планом на 1950 року завдання по зниженню собівартості промислової продукції.

Не повністю виконано завдання п’ятирічного плану по зниженню вартості будівельних робіт. Вартість будівництва, незважаючи на значне зростання капітальних робіт, залишається все ще високою. У зв’язку з цим Урядом в 1950 році вжито заходів до здешевлення будівництва і поліпшення проектування, зростання виробництва будівельних матеріалів, а також до усунення недоліків у сфері планування і постачання капітального будівництва.

Продовження слідує…

Державний плановий комітет УРСР,

Центральне статистичне управління СРСР