Киян закликали на час відмовитися від авто

У Київській міській державній адміністрації закликали мешканців міста мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

«Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди (коли зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин. — Авт.) є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість — використання громадського транспорту, особливо в години пік», — йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського 16 січня 2020 року зафіксувала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (Бессарабська пл., пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки).