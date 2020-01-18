Ходив з охоронцем: з’явилися нові дані про розстріляного в Харкові директора похоронного бюро

У Харкові 16 січня у дворі 16-поверхівки по вулиці Танкопія кілер застрелив 48-річного Віталія Шульгу — директора похоронного бюро при 3-му міському кладовищі. НП сталася, коли іномарка під’їхала до будинку.

Як з’ясувалося, Шульга жив у квартирі з дружиною, трьома дітьми та батьками. Не так давно у нього з’явився особистий охоронець.

«12 січня минулого року прямо біля квартири напали на його сусіда по поверху Дмитра Ісаєва (заступник генерального директора з економіки та інвестицій АТ „Харківобленерго“, — Авт.). Нападників було двоє. Один завдав кілька ножових поранень в живіт і груди, а другий бив по голові цеглою. Нападники втекли, хто це був, так і не з’ясували. Діму тоді врятували, а у Віталіка після цього події і з’явився охоронець. Він завжди виводив його з квартири і заводив у квартиру після роботи. Бачив, що охоронець ходив завжди з пістолетом», — говорить сусід загиблого.

Сусіди кажуть: Шульга з родиною жив бідно, у них, нібито, навіть не було власного авто. Зате завжди допомагав і виручив з біди не тільки близьких, але і сусідів.

Співробітники 3-го кладовища і бюро, яким завідував Шульга, сьогодні були небагатослівні. Про подію тут дізналися з новин, а про загиблого всі як один відгукуються позитивно.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що одна з головних версій слідства — кримінальні розборки в похоронному бізнесі.