Віталій Карпачов залишив без засобів до існування робітників збагачувальної фабрики в Мирнограде

Після того, як з-за виник поле президентських виборів 2019 роки конфлікту інтересів у вугільній сфері між Ігорем Коломойським і бізнесменом Кропачевим останній у липні 2019 року зупинив роботу трьох своїх збагачувальних фабрик, серед яких ЦЗФ «Мирноградская», місто прийшло в занепад.

Про це редакції 368.media повідомив член ініціативної групи підприємства Андрій Іллічов.

За його словами, незважаючи на те, що на фабриці в кращі часи працювали тільки близько 700 чоловік, вона тісно пов’язана двома іншими великими підприємствами — шахтою «Капітальної» і ТОВ «Димитровпогрузтранс». Разом з фабрикою два цих підприємства підтримували місто, навіть коли інше виробництво занепало, а на даний момент Мирноград позбавили останньої економічної опори.

Наша фабрика з урахуванням чисельності працівників за законом звичайно не є містоутворюючим, але працювала в зв’язці з цілим рядом інших підприємств — це шахта «Капітальна», вони теж постраждали, і міцно пов’язане з нами погрузтрансуправление (ТОВ «Димитровпогрузтранс» — Ред.). Це окрема структура, але вона здійснювала підвезення вугілля і транспортування концентрату на вихід на «Укрзалізницю». Це три підприємства, на яких трималася економіка Мирнограда, які поповнювали бюджет міста. Вони тримали місто, коли інші шахти і підприємства вже були в абсолютному занепаді — одним ударом по ЦЗФ «Мирноградская» підкосили весь місто. Андрій Іллічов.

В результаті в ДП «Мирноградуголь» борги по заробітній платі на даний момент складають 45,7 млн гривень, а на ТОВ «Димитровпогрузтранс» — масові скорочення. Не краща ситуація і на ЦЗФ «Мирноградская» — борг по заробітній платі перед працівниками вже подолав поріг в 10 млн гривень, на даний момент люди отримали лише частину зарплати за жовтень.

Керівництво знаходиться в залежності від господаря фабрики, і профспілка — вони по суті знаходяться на утриманні і намагаються замовчувати ситуацію, приховувати. Востаннє частину зарплати була віддана за жовтень перед Новим роком: немає забезпечення, зарплати немає — немає можливості виживати. Директора з працею можна заманити на збори колективу, а господареві фабрики є куди витрачати гроші — нам повідомили, приїжджали з Києва представники власника взагалі ведуть себе нахабно.Андрій Іллічов

Проблеми, каже Андрій Іллічов, почалися якраз після придбання фабрики Віталієм Кропачевим — умови праці погіршилися, почався відтік персоналу, а після закриття підприємство зовсім занепало, частину обладнання вже почали різати на металобрухт.

Були власники, але такого ще не було. Почав розвалюватися колектив, почала фабрика приходити в занепад, а потім, коли відбулися перевибори президента, вони дуже серйозно відбилися на нас, тому що наш власник у міцній зв’язці з попереднім президентом був. Виплачується зарплата з перервами вже давно, тому що півроку фабрика стоїть. З червня-місяця, напевно, тоді останній раз «здригнулася», трохи попрацювали у червні, і з тих пір все стоїть. Вже борги колом, підприємство знеструмлено, злита вода з труб. Колектив був близько 700 чоловік, потім 600, а зараз взагалі 400 з невеликим — люди розбігаються хто куди. На підприємстві вже з’явилися якісь бригади, які зайняті різанням металу на підсобних частинах, поки ще не на основних виробничих потужностях. Андрій Іллічов

При цьому, коли колектив фабрики організувався і почав повідомляти про ситуацію в місцеві та центральні органи влади, на ініціативну групу вугільників почали тиснути представники власника фабрики і керівництво ЦЗФ «Мирноградская».

Ми стали намагатися щось робити — організовувати колектив, якісь протести, намагатися з’ясувати, що відбувається. Колектив вибрав ініціативну групу, нас там п’ять чи шість чоловік, і ми намагаємося розсилати листи, кругом дзвонимо, стукаємо. Господар тисне на адміністрацію і профспілка, і вони тиснуть на нас, найбільше на мене — мені довелося навіть подати заяву на розрахунок. Андрій Іллічов

Особливого результату, каже Андрій Іллічов, скарги поки не принесли, хоча в Офісі президента і ВР на них все ж відреагували і повідомили, що переслали для розгляду в Міненергетики. Якщо скарги не допоможуть, колектив фабрики вийде на акції протесту.

Прийшла відповідь з Офісу президента, прийшов з апарату Верховної Ради — вони передали наш колективний лист у Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища. Будемо розглядати питання зараз про якісь вже акціях протесту, в рамках закону, звичайно. Ми не висуваємо політичних вимог, ми висуваємо вимоги економічні — дайте можливість працювати, ми не граємо в політику, ми вже граємо просто виживання. Питання має вирішуватися на урядовому рівні — нехай вони домовляються. Андрій Іллічов

Втім, навіть при негайному позитивному вирішенні питання запустити фабрику після такого тривалого простою відразу не вийде — потрібно час на розконсервацію, загублені контракти з покупцями, перевізниками та постачальниками.

Будуть великі труднощі, особливо в зимовий період, треба розконсервувати підприємство, потрібно час привести фабрику в робочий стан і для відновлення колективу. Працездатність ще не втрачена і ще поки колектив зберігся. Потрібно звичайно час на укладання договорів, пошук постачальників, але поки ще є можливість повернути все на круги своя. Андрій Іллічов

Варто відзначити, що конфлікт за контроль над вугільною галуззю між Віталієм Кропачевим, який користувався заступництвом довіреної особи Петра Порошенка Ігоря Кононенка, і Ігорем Коломойським, який після президентських виборів взяв під контроль енергетичну сферу, призвів до серйозної кризи у вугільній галузі. Після того, як в липні 2019 року Карпачов нібито через борги шахтних підприємств зупинив три своїх збагачувальних фабрики ЦОФ «Мирноградская», ЦЗФ «Україна» і ЦЗФ «Росія», у занепад прийшли безпосередньо залежать від їх роботи ДП «Мирноградуголь» і «Селидіввугілля».