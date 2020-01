У США посеред вулиці розстріляли сім’ю: фото та відео з місця НП

У місті Грантсвилл американського штату Юта 17 січня невідомий посеред вулиці розстріляв чотирьох членів родини, ще один отримав поранення.

За інформацією місцевого видання DeseretNews, стрілок є родичем постраждалих. Підозрюваного у вбивстві поліцейські вже взяли під варту.

Деталі події та особу затриманого поки не розголошуються.

«Ми стурбовані жахливими новинами, які прийшли сьогодні ввечері з Грантсвилла. Ми оплакуємо загибель невинних людей», — написав губернатор штату Гері Герберт своєму Twitter.

Our hearts are broken by the horrible news coming out Grantsville tonight. We mourn over the loss of innocent lives.

— Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) January 18, 2020

NOW: additional police resources arriving to the scene in Grantsville where 4 people were found dead. @GrantsvillePD has a person in custody, another person and was shot injured. LINK: https://t.co/JbdfoVbNh3 @KUTV2News pic.twitter.com/UCKA1E5S56

— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) January 18, 2020