Співробітники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), чиї відеокамери люблять нищити бойовики, зафіксували у п’ятницю, 17 січня, на Донбасі близько 690 вибухів.

Про це йдеться в щоденному звіті організації.

Так, у Донецькій області помічено 260 вибухів.

При цьому переважна більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема, велика частина вибухів, зафіксована в районах на північ і північний захід від н. п. Дебальцеве та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петровське.

У Луганській області спостерігачі зафіксували 430 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксували в районах на північно-схід від н. п., а також на північ і північний схід від н. п. Голубівка.

Зазначимо, що кількість вибухів за останню добу збільшилася майже в п’ять разів: так, протягом 16 січня СММ ОБСЄ зафіксувала «всього лише» 25 вибухів в Донецькій області і 115 в Луганській.