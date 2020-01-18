У Бразилії звільнили чиновника, який цитував Геббельса

Президент Бразилії Жаир Болсонару прийняв рішення звільнити секретаря з питань культури в міністерстві туризму Роберто Алвима після появи відео, де він імовірно цитує міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса.

Про це повідомляє BBC.

Скандал розгорівся після того, як Альвим, представляючи національну премію в галузі культури і мистецтва, в шестиминутном відеозверненні виголосив такі слова: “Бразильське мистецтво наступного десятиліття буде героїчним і національно орієнтованим. Воно буде пронизаний великою здатністю емоційного співпереживання і одночасно імперативним, воно глибоко пов’язане з сподіваннями нашого народу. Або його не буде взагалі”.

На тлі при цьому грав фрагмент опери “Лоенгрін” німецького композитора Ріхарда Вагнера, творчістю якого захоплювався лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.

Висловлювання бразильського чиновника частково дослівно повторюють слова Геббельса, які той виголосив під час виступу в готелі Kaiserhof в Берліні 8 травня 1933 року.

Сам Роберто Алвім заявив, що не цитував лідерів нацистської Німеччини, мова йде про “риторичному збігу”. “Сама по собі ця фраза ідеальна. Героїзм і сподівання народу – це те, що ми хочемо бачити в національному мистецтві”, – написав він у “Фейсбуці”.

Відразу після публікації відео на чиновника обрушилася хвиля критики. Його відставки, зокрема, зажадали представники Конфедерації єврейських громад Бразилії, а також члени Національного конгресу (парламенту) країни.