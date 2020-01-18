В Росії у літака з майже 200 пасажирами загорівся двигун: відео серйозного ПП

У ніч на суботу, 18 січня, в аеропорту Новосибірська (Росія), на злітно-посадковій смузі загорівся літак Airbus A320neo авіакомпанії S7, який повинен був вилетіти до В’єтнаму.

Про це повідомляє прес-служба Західно-Сибірської прокуратури.

У літаку перебувало більше двох сотень пасажирів. Через скасування вильоту їм виділили готель і харчування, поки вони чекають прибуття резервного борту. Виліт був відкладений до 12:00 за місцевим часом (07:00 за Києвом).

«При запуску двигуна повітряного судна А-321neo авіакомпанії «Сибір», що планувався до вильоту за маршрутом Новосибірськ-Камрань, сталося займання двигуна. У зв’язку з цим командиром повітряного судна запуск був перерваний, застосована система пожежогасіння, в результаті чого загоряння було ліквідовано», – йдеться в повідомленні прес-служби.