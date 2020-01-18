У Непалі помер найменший чоловік у світі, йому було 27 років

У Непалі помер фігурант Книги рекордів Гіннеса Хагендра Тапа Магар, найменший чоловік у світі, чий зріст становив 67,08 сантиметра, а вік – 27 років.

Про це повідомляється на сайті організації Guiness World Records.

Смерть настала 16 січня. Близькі чоловіки стверджують, що останнім часом у нього були проблеми з серцем, астмою і пневмонією.

Вперше непалець був названий в книзі світових рекордів у 2011 році. Йому тоді було 18 років. Його згадували як самого маленького людини, який тим не менш може сам пересуватися. Його призначили тоді послом доброї волі Непалу з туризму.

Тепер самий маленький мобільний людина – колумбієць Едуард Ніньо Ернандесу. Його зріст — 70,21 сантиметри.