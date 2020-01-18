Уряд Гончарука має виконати завдання Зеленського до 4 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, який 17 січня, подавши у відставку.

Під час зустрічі Зеленський заявивши, що «вирішив надати шанс» Гончаруку і не прийняв його заяву на звільнення. Глава держави давши годину прем’єр єру на виконання його завдань до 4 лютого, а 14 лютого глава уряду має відзвітувати парламенту.

Гончарук заявив, що, відповідно до закону, уряд зобов’язаннями язаний 14 лютого представити парламенту проміжний звіт про виконану роботу.

«Я думаю, що це прекрасна можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі, про ті, що ми плануємо», — сказавши він.

Водночас Зеленський наполіг на тому, щоб уряд Гончарука представивши ці результати до наступної сесії, 4 лютого. Прем’єр-міністр сказавши, що «це можливо».