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У МВФ назвали умови затвердження програми для України

18.01.2020

Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення щодо програми допомоги Україні після того, як Київ виконає всі попередні умови.

Про це заявила головна виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу в Інституті Петерсона, — передає РБК-Україна.

За її словами, наразі представники МВФ продовжують взаємодіяти з Україною.

«На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, в якому є певні умови, які повинні бути задоволені. Робота триває, представники (МВФ — ред.) продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступити момент звернути до Виконавчої ради», — сказала вона.

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