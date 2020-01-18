У Парижі протестувальники намагалися прорватися в театр, де перебував Макрон

Французькі правоохоронці вивели президента Франції Еммануеля Макрона із залу театру в Парижі, куди намагалися прорватися протестувальники.

Про це 17 січня повідомив телеканал BFMTV.

Відзначається, що Макрон з дружиною приїхали на виставу в театр Буф-дю-Нор в десятому окрузі Парижа близько 22 годин (23.00 за київським часом).

Протестуючі проти пенсійної реформи підійшли до будівлі і намагалися зайти всередину, проте сили правопорядку відтіснили їх.

У момент спроби прориву демонстрантів Макрон був укритий, а після цього його вивели з театру.

Телеканал з посиланням на оточення президента Франції підкреслює, що лідер країни не має наміру припиняти походи на спектаклі після інциденту.

🔴Plusieurs manifestants tentent d entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à à intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz

— Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020

C’est pas #Macron qui disait :

Qu’ils viennent me chercher‼️

Quand Et #OnEstLà il quitte le théâtre des #BouffesDuNord la queue entre les jambes avec les #FDO tout autour et sous les hués des manifestants😂🤣#GiletJaunes #FiersDeLaGrève#MacronDémissionpic.twitter.com/cfzrljUQGT

— Lorentz mathias (@LorentzMathias) January 17, 2020