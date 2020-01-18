У Парижі протестувальники намагалися прорватися в театр, де перебував Макрон

Французькі правоохоронці вивели президента Франції Еммануеля Макрона із залу театру в Парижі, куди намагалися прорватися протестувальники.
Про це 17 січня повідомив телеканал BFMTV.
Відзначається, що Макрон з дружиною приїхали на виставу в театр Буф-дю-Нор в десятому окрузі Парижа близько 22 годин (23.00 за київським часом).
Протестуючі проти пенсійної реформи підійшли до будівлі і намагалися зайти всередину, проте сили правопорядку відтіснили їх.
У момент спроби прориву демонстрантів Макрон був укритий, а після цього його вивели з театру.
Телеканал з посиланням на оточення президента Франції підкреслює, що лідер країни не має наміру припиняти походи на спектаклі після інциденту.
🔴Plusieurs manifestants tentent d entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à à intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020
C’est pas #Macron qui disait :
Qu’ils viennent me chercher‼️
Quand Et #OnEstLà il quitte le théâtre des #BouffesDuNord la queue entre les jambes avec les #FDO tout autour et sous les hués des manifestants😂🤣#GiletJaunes #FiersDeLaGrève#MacronDémissionpic.twitter.com/cfzrljUQGT
— Lorentz mathias (@LorentzMathias) January 17, 2020