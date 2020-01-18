В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб мужчина

Утром в субботу, 18 января, в Киеве произошло ЧП — дворник обнаружил под окнами элитной многоэтажки по адресу бульвар Верховного Совета, 14б труп молодого мужчины. Напомним, ранее подросток покончил с собой, прыгнув с крыши высотки по улице Героев Сталинграда.

Судя по опубликованным фото с места событий, погибший был без верхней одежды и обуви, а на его руках были надеты перчатки.

Опрошенные Информатором-Киев эксперты заявили, что смерть наступила в результате падения с высоты.

Такой вывод они сделали, увидев яму, соответствующую форме тела.

Никто из местных жителей мужчину не опознал. При каких обстоятельствах произошло падение, на данный момент не известно. Также устанавливается, с какого этажа 25-этажного дома он выпал.