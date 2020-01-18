Путін залишиться правити довічно: в Росії вирахували хитру схему

Якщо депутати російської Держдуми затвердять нинішнього президента Володимира Путіна довічним головою Держради – він правитиме Росією до кінця життя.

Про це пишуть журналісти видання «Сводобная преса«. На їхню думку, саме тому зараз постало питання про достроковий розпуск Держдуми і проведення позачергових парламентських виборів, щоб провести туди суперлояльных для Кремля людей.

«Якщо Путін хоче стати довічним головою Держради, йому потрібен суперлояльный парламент, який робить можливим і інший сценарій: головною людиною в Росії буде голова уряду, він же голова Держради. Раз Кремль ставить питання про розпуск Думи — значить, йому потрібен не просто лояльний, а суперлояльный парламент. Який чхнути не посміє без узгодження з президентською адміністрацією», – зазначили журналісти.