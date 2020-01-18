Два «слуги народу» збрехали щодо окупації Криму через скасування «мовного закону» Колесніченка

Народні депутати від «Слуги народу» Максим Бужанський та Олексій Устенко заявили, що саме скасування мовного закону Колесніченка – Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму. Насправді ж скасування закону відбулося через три дні після початку окупації.

Цитата: «Непоганою перемогою було, коли у 2014 році був прийнятий закон про мову, якщо ви вже цю тему зачепили. У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровокувалися всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація увійшла до Криму. Це було одним із того, з чого все почалося» (Олексій Устенко в ефірі телеканалу «Наш» 24.12.2019)

Незабаром Устенка підтримав його колега по фракції Максим Бужанський.

Цитата:

“Псевдопатріотична шелупень накинулася на мого колегу, народного депутата Олексія Устенка, який в ефірі одного з каналів заявивши, що скасування закону Колесніченка-Ківалова викликало хвилювання серед кримчан і дало Російській Федерації такий необхідний для неї формальному привід для анексії Криму. Не пишу незаконної анексії, тому що законної анексії бути не може за визначенням. Так ось, так, все рівно так і було.” (Telegram-канал народного депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського 26.12.2019)

Ця інформація не відповідає дійсності.

Верховна Рада скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року.

Водночас дата початку тимчасової окупації Криму – 20 лютого 2014 року. Ця дата закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”.

Її підтверджує і запроваджена наказом Міністра оборони РФ медаль «За повернення Криму». Вона з’єднання явилася в нагородній системі Міноборони РФ для заохочення тих, хто допомагав російській армії захоплювати півострів. На ній на зворотному боці, у верхній частині, — рельєфне зображення емблеми Міністерства оборони Російської Федерації, під ним — рельєфний напис трьома рядками: «За повернення Криму 20.02.14 — 18.03.14»

Тобто, окупація Кримського півострова армією РФ розпочалася 20 лютого 2014 – за кілька днів до голосування про скасування мовного закону Колесніченка – Ківалова.

bihus.info