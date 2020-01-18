Іноземні студенти влаштували протест з-за смерті шестикурсницы медуніверситету в Тернополі — вимагають лібералізації умов навчання

Іноземні студенти Тернопільського медичного університету ім. В. Горбачевського 17 січня влаштували протест у зв’язку зі смертю шестикурсницы вузу Бадмус Ололаде Рафиат, яка покінчила з собою 15 січня. Вони вважають причиною смерті 24-летнней студентки з Гани надто суворі умови навчання.

Про це повідомляє Місцевий сайт «Терміново»

У руках у кількох дівчат були плакати з написом «DR. Badmus is dead because of TDMU» («Доктор Бадмус мертва через ТНПУ»). Дівчина не здала іспит з педіатрії з третьої, тобто останньої спроби, і була представлена на відрахування з вузу.

У зв’язку зі смертю дівчини іноземні студенти вимагали пом’якшення умов навчання, скорочення кількості питань та кількості членів комісії на іспитах, пом’якшення вимог до студентів, можливості здавати іспит більше трьох разів. Крім того, студенти вимагали звільнити декана факультету.

«Також ми хочемо, щоб студентів не відрахували з шостого курсу, тому що вони вже дуже багато провчилися», — заявив представник Всеукраїнської асоціації студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.

Ректор медуніверситету Михайло Корда висловив готовність зустрітися з лідерами протесту і обговорити всі їх проблеми. Заявив, що відкритий для кожного студента, просить писати йому на електронну пошту і обіцяє, що жоден лист не залишиться без відповіді. Ректор готовий вдосконалювали правила і положення університету, якщо тільки це не будуть суперечити законам України.

Ректор обіцяв в рамках закону, правил навчання та положень університету допомогти п’яти іноземним студентам, які теж не здали іспит і мають бути відраховані. Вони зможуть або перевестися в інший університет, чи отримають шанс перескласти іспит.