Хрещення: чого не можна робити під час купання

Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій під час свята Водохреща, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти і скупатися.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Там 19 січня чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено близько 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, в цей день на водних об’єктах чергують понад 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки ДСНС», — йдеться в повідомленні відомства.

Рятувальники також нагадали правила безпечного святкування:

1) занурюватися (купатися) слід у спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

2) перед купанням необхідно розігріти тіло;

3) до води необхідно підходити зручне взуття, щоб запобігти втрати чутливості ніг;

4) занурюватися краще за шию, не намочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку головою вперед. Стрибки у воду і занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;

5) при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

6) не перебуваємо в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

7) якщо з вами дитина, стежте за ним під час занурення в ополонку;

8) при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухе рушник;

9) після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

10) для зміцнення імунітету та уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або компот.