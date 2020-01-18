У Києві поліція припинила роботу нелегального “дитсадка”, де в антисанітарії утримували 11 дітей

У Києві діяв приватний дитячий садок, де в неналежних умовах перебували 11 дошкільнят.

Про це повідомили у столичній поліції.

Підпільний дитячий садок відкрили у приватному будинку на вулиці Достоєвського Подільського району.

Поліцейські звернули увагу на будинок після анонімного дзвінка. На вулиці виявили 11 дітей і чоловіка. Побачивши поліцейських, він відразу завів дітей в будинок і відмовився від спілкування.

В будинку поліцейські виявили ще двох жінок, які не мали ніякого відношення до дітей.

“Перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність нормам харчування”, – пояснив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Після обшуку в так званому дитячому садку дітей передали батькам.