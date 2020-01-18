Ушла в школу и пропала. В Киеве ищут девочку

Родные объявили в розыск 15-летнюю Катерину Лазаренко. Девочка утром 14 января ушла в школу и до сих пор не вернулась. Об этом рассказала Мариша Пинчук на своей странице в Facebook.
В тот день Катерина оставила сестру у входа в школу и сказала, что пойдет выбросить мусор, но так и не вернулась.
Девочка была одета в зеленую куртку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Катерины, просят сообщить по телефону (050) 92-53-141.
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