Ушла в школу и пропала. В Киеве ищут девочку

Родные объявили в розыск 15-летнюю Катерину Лазаренко. Девочка утром 14 января ушла в школу и до сих пор не вернулась. Об этом рассказала Мариша Пинчук на своей странице в Facebook.

В тот день Катерина оставила сестру у входа в школу и сказала, что пойдет выбросить мусор, но так и не вернулась.

Девочка была одета в зеленую куртку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Катерины, просят сообщить по телефону (050) 92-53-141.