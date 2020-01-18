Чому «примітивний» не звільнив «профана» і що тепер буде з урядом

Епопея з «плівками Гончарука» підійшла до кінця. Принаймні проміжного. Президент сказав, що залишає Гончарука працювати на своїй посаді, дав йому кілька доручень і натякнув, що деякі міністри уряд можуть покинути.

Формально в цій ситуації президент виглядає як людина, яка контролює ситуацію. Але з іншого боку Зеленський не зміг відповісти на зневагу до нього особисто з боку Гончарука під час відомої бесіди.

Гончарук своєю заявою про відставку (яку відкрито домагалася частина депутатів від «Слуги народу») змусив президента публічно підтвердити готовність працювати з ним і надалі. Хоча і при виконанні деяких умов.

Що тепер буде з Кабміном, з’ясовувала «Країна».

Нагадаємо, ця історія почалася з публікації записів, зроблених на нараді прем’єра, окремих міністрів і представників НБУ. Чиновники обговорювали важливе питання – як гарно пояснити президенту, чому так швидко зміцнюється гривня. Зеленський, за словами Гончарука, підозрював, що процес це рукотворний, а спекулюють валютою наближені до влади люди. І треба президента в цьому переконати, щоб він не задавав зайвих питань, спантеличив присутніх глава уряду.

При цьому Зе в уявленні Гончарука виглядав некомпетентною людиною, у якого «примітивне розуміння». Втім, прем’єр на тих же плівках визнав, що він і сам профан.

Скандал був настільки гучний, що замовчати його не вдалося. Прем’єр випустив бадьорий відео, на якому заявив, що все це – підступи тих, хто не любить Україну. І він буде працювати, незважаючи на перешкоди. Щоправда, це не допомогло. Скандал розгорявся все сильніше і стало зрозуміло, що одним відео його не загасити.

Однак, коли вранці 17 січня прем’єр заявив, що написав Зеленському заяву про відставку, відразу стало зрозуміло, що ні в яку відставку Гончарук не збирається і що ця заява – політичний хід. Адже за Конституцією знімає главу Кабміну Верховна Рада. А не президент.

І тут було дві версії. По одній з них дії Кабміну та Банкової узгоджені. І президент з прем’єром розіграли гру, щоб за підсумком показати єдність команди.

За другою версією Гончарук вирішив змусити Зеленського або підтримати вимогу про його відставку, або відхилити його, показавши, що він готовий працювати з урядом і далі.

В публічній площині все було схоже на другий варіант. Бо Гончарук сам написав заяву про відставку і намагався виступати з сильних позицій, не визнаючи за собою ніякої провини.

Якщо б президент дав відмашку «Слузі народу» відправити Гончарука у відставку, то це означало б зіпсувати відносини з Заходом. Та ще й перед форумом у Давосі, куди збиралися поїхати і президент, і прем’єр.

Залишити його на своєму посту означало показати, що президента можна шантажувати заявами про відставку. Тому Зеленський обрав третій шлях.

Президент сказав, що не збирається підтримувати відставку Гончарука, але натомість вимагає від нього певних кроків.

«Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі.

Суспільство в цілому і надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит перед суспільством», – сказав Зеленський.

Показати результат президент доручив Гончаруку вже до початку лютого – і тоді ж зробити доповідь перед Радою (раніше планувалося, що проміжний звіт уряду прозвучить в парламенті 14 лютого).

Так чому Зеленський все-таки не звільнив Гончарука? Цьому є кілька причин:

1. Гончарук – людина, узгоджений на Заході. І під нього, як прем’єра, писалися програми співпраці з МВФ. У разі відставки уряду, ця програма була б заморожена до формування нового Кабміну і початку переговорів з ним.

До речі, як вважає підтримує прем’єра екс-нардеп Сергій Лещенко саме це і було головною метою атаки на Гончарука з боку Коломойського і його людей.

«Адже, якщо б Гончарука вдалося збити, це б на невизначений час загальмувало програму з МВФ – для отримання грошей треба укласти меморандум, одним з підписантів якого є легітимний прем’єр-міністр. А, підірвавши програму з МВФ, Коломойський домігся того, що автоматом відпала б необхідність приймати закон, який забороняє повернення Приватбанку минулого власнику», — написав Лещенко у своєму телеграм-каналі.

2. Президент і його команда були зав’язані на грантових активістів, які заполонили потім весь уряд. Навряд чи Зеленський зможе зараз (в силу тих же відносин із Заходом) цей консенсус порушувати. І навіть якщо він звільнить Кабмін, наступний буде не дуже відрізнятися.

3. Президент побачив можливість не змінюючи Гончарука попіаритися на ряді очевидних проблем (високі зарплати, премії в «Нафтогазі», окремі скандальні міністри). І, тим самим, як би зберегти обличчя не звільняючи прем’єра, який шантажував президента своєю відставкою (принаймні так це виглядало в публічній площині, навіть якщо це був спочатку договірняк).

Але, з іншого боку, зауваження президента до роботи Кабміну не носили системний характер. Просто піар-реакція на якісь суспільні збурення. Про зміну курсу уряду не йдеться взагалі.